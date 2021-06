Gartenhütte fängt Feuer

Wolpertshausen. Am Sonntagabend gegen 17 Uhr musste die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 22 Personen zu einer Gartenhütte in der Schultheiß-Stiefel-Straße ausrücken. Dort fing eine Gartenhütte Flammen, nachdem ein durch den Besitzer im Garten gemachtes Feuer auf diese übergriff. Eine 40-jährige Anzeigeerstatterin reagierte schnell und konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gartenschlauch löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa

100 Euro.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren