Fünf Rinder zwischen Röttingen und Riedenheim entlaufen

Riedenheim/Röttingen. Die Polizeidienststelle in Ochsenfurt erreichte am Donnerstag Nachmittag die Nachricht, dass im Bereich Riedenheim (Landkreis Würzburg) fünf Rinder aus einem Offenstall entlaufen waren. Im Rahmen der daraufhin angelaufenen Suchaktion, bei welcher der Tierhalter und freiwillige Helfer sowie mehrere Streifen der Ochsenfurter und umliegender Polizeidienststellen im Einsatz waren, konnten drei Rinder eingefangen werden. Die Suche nach den beiden weiter ausgebüxten Rindern musste in der Nacht eingestellt werden. Im Verlauf der Suche an diesem Freitag konnten der Tierhalter und seine Helfer die beiden Rinder zwischen Riedenheim und Röttingen ausfindig machen und unbeschadet einfangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1