Sigisweiler. Ein 59-Jähriger rangierte am Donnerstag gegen 17.50 Uhr mit einem Traktor auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens in Schrozberg-Sigisweiler. Er übersah dabei offenbar eine 49-jährige Frau, die sich hinter dem Traktor befunden hatte. Die Frau wurde von dem Traktor überrollt und starb trotz notärztlicher Behandlung noch an der Unfallstelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1