Frau greift in Schwäbisch Hall Polizisten an

Schwäbisch Hall. Die Polizei wurde am Dienstag gegen 10.30 Uhr darüber informiert, dass eine Frau im psychischen Ausnahmezustand zu Fuß im Bereich des Kocherquartiers unterwegs sei. Die Frau schrie aggressiv herum und ging zunächst auf einen Passanten zu. Noch bevor die aggressive Frau den Mann angehen konnte, brachte dieser die Frau zu Boden und entfernte sich im Anschluss. Als sich die Polizei der 26-jährigen Frau nähern wollte, schlug diese unvermittelt einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Die Beamten brachten die 26-Jährige anschließend zu Boden, hierbei trat die Frau einem anderen Beamten mit dem Fuß ins Gesicht. Die Frau wurde in der Folge in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1