Frankenschau berichtet über Röttinger Künstlerpaar

Röttingen. In der Frankenschau des Bayrischen Fernsehens am Sonntag, 17. April, um 17.45 Uhr dreht sich ein Beitrag auch um ein Künstlerpaar aus Röttingen: Winfried Baumann und Anna Bien. Eine Ausstellungshalle mit moderner Kunst steht in Röttingen im Taubertal. Das Künstlerehepaar Winfried Baumann und Anna Bien, eigentlich in Nürnberg zuhause, hat dort einen Großteil seiner Werke ausgestellt. Arbeiten, die gegensätzlicher nicht sein könnten: Während sich der studierte Bildhauer Winfried Baumann mit Problemen der Gesellschaft auseinandersetzt, schöpft die gebürtige Koreanerin Anna Bien die Ideen für ihre Arbeiten ganz aus der Natur.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1