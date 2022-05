Flächenbrand mit Gießkannen gelöscht

Rot am See. Bereits am Freitagabend gegen 20.20 Uhr geriet im Bereich Bahnhofstraße in Rot am See aus ungeklärter Ursache eine Wiese, rund 10 Quadratmeter, in Brand. Anwohner konnte das Feuer mittels Gießkannen eindämmen, so dass die Freiwillige Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeuge und 27 Einsatzkräften vor Ort war, noch Nachlöscharbeiten durchführen

musste.



Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren