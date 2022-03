Firmenhalle brennt nieder: Schaden geht in die Millionen

Billingsbach. Ein Feuer, welches an diesem Mittwoch gegen 11:10 Uhr in einer Firmenhalle in der Jägergasse im Blaufeldener Ortsteil Billingsbach (Landkreis Schwäbisch Hall) ausgebrochen war, konnte gegen 13:20 Uhr durch die Feuerwehr eingedämmt und unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehren aus Crailsheim, Blaufelden, Gerabronn und Schrozberg konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Dies gelang unter dem Einsatz von etwa 160 Feuerwehrleuten und 20 Fahrzeugen. Der Rettungsdienst war mit zwölf Personen und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei setzte zusätzlich einen Hubschrauber ein, um sich aus der Luft einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei muss der entstandene Sachschaden in die Millionen gehen. Anhand der bisherigen Informationen kann davon ausgegangen werden, dass keine Personen verletzt wurden. Die Polizei wird nach Abschluss der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Die betroffene Firma stellt Imkereibedarf her.

