Schwäbisch Hall. Über die Rettungsleitstelle wurde der Feuerwehr in Schwäbisch Hall am Sonntag kurz vor 9 Uhr gemeldet, dass auf einer Toilette in einem Parkhaus in der Straße Weilerwiese eine Person eingeschlossen sei. Die 38-Jährige konnte bei dem Einsatz von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Grund für den „Einschluss“ war offenbar eine defekte Türklinke. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Wehrleuten im Einsatz.

