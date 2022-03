Feuerwehr im Einsatz: Wohnungsbrand schnell gelöscht

Crailsheim. Ein Brand in einem Wohnhaus am Karlsplatz wurde am Samstagmorgen gegen 8.40 Uhr durch einen Anwohner festgestellt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Die betroffene Wohnung stand im Vollbrand. Die Feuerwehr Crailsheim (acht Fahrzeuge, 37 Einsatzkräfte) konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schnell löschen. Auch zwei Rettungs- undzwei Streifenwagen des Reviers Crailsheim waren vor Ort. Nach aktuellem Stand wurde niemand bei dem Brand verletzt. Die Wohnung ist jedoch unbewohnbar. Der Sachschaden kann laut Polizei bislang nicht beziffert werden.

