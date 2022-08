Feuerwehr bergt schwerverletzten Lkw-Fahrer bei Neidenfels

Neidenfels. Kurz vor 9 Uhr am Donnerstag wollte auf dem Gelände eines Steinbruchs in der Stengelbergstraße im Satteldorfer Ortsteil Neidenfels (Landkreis Schwäbisch Hall) ein 21 Jahre alter Radlader-Fahrer Schotter verladen. Dabei übersah er vermutlich aufgrund einer Fehlstellung seiner Schaufel den Mercedes-Kipplaster eines 68-Jährigen und stieß mit diesem Laster zusammen. Dabei verkeilte sich die Schaufel des Radladers im Führerhaus des LKW. Der 68-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und konnte erst nach rund einer Stunde von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann kam mittels Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik. An dem LKW entstand ein Sachschaden von rund 40 000 Euro.

