Brand in Gewerbeküche: Am Sonntag, kurz vor 20 Uhr, kam es während der Betriebszeit zum Brandausbruch in der Kü-che einer Gaststätte/Hotel in der Möckmühler Bahnhofstraße. Während gekocht wurde, entzündete sich altes Fett auf dem Gasherd.

Im weiteren Verlauf gerieten nach Polizeiangaben auch Elektrokabel in der Küche in Brand. Die Beschäftigten konnten zusammen mit der Feuerwehr den

