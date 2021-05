Festspiel-Programm verspricht heißen Theatersommer

Röttingen. Trotz Corona Theater - mit Hygiene-Plänen: Entspannt an Tischen können Besucher im Sommer bereits zum 38. Mal Freilichttheater im Hof der Burg Brattenstein genießen und sich auf eine „heiße“ Spielzeit der Frankenfestspiele Röttingen freuen: Am frühen Dienstagnachmittag wurde das Programm offiziell vorgestellt.

Nach dem Hit-Musical "Hello, Dolly!" soll nun in Röttingen ein weiterer Broadway-Klassiker auf die Bühne kommen, der mit rasantem Witz, schwungvollem Tanz und mitreißender Musik das Publikum begeistern wird. Das Erfolgsmusical "Sugar - Manche mögen's heiß" (Premiere 17. Juni) basiert auf der wohl schönsten Filmkomödie überhaupt. Billy Wilders "Some Like It Hot" mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon reizt auch heute noch zu herzhaftem Lachen. Die herrlich swingende Musik von Komponist Jule Styne und das temporeiche Buch von Peter Stone lassen die wilden 20er Jahre wieder aufkeimen und sorgen für flotte Unterhaltung.

Ebenfalls für flotte Unterhaltung sorgt die Operette "Orpheus in der Unterwelt" (Premiere 1. Juli) von Jacques Offenbach. Besucher können sich auf eine eigens für Röttingen geschaffene Fassung mit vergnüglichen Anspielungen auf Röttingen, Franken und Bayern freuen.

Ein weiterer Kinohit "Ziemlich beste Freunde" aus dem Jahr 2012, der weltweit für Begeisterung gesorgt hat, kommt als gleichnamige Komödie auf die Röttinger Festspielbühne (Premiere 8. Juli).

Auf einen Abend mit der Combo des „Heeresmusikkorps Veitshöchheim“, die auch Rockhits auf die Burg bringt, kann man am 8. Juni gespannt sein. Ein Konzerthighlight sind Wortakrobat Willy Astor und Freunde mit „The Sound of Islands“ am 11. August.

Im Vorverkauf steht zunächst eine reduzierte Anzahl an möglichen Plätzen zur Verfügung. Nähere Informationen und alle Termine gibt’s unter www.frankenfestspiele.de.

Karten sind erhältlich im Festspielbüro/Tourist-Information Röttingen, Marktplatz 1, Telefon 09338 / 9728-55, E-Mail: karten@frankenfestspiele.de sowie bei den Geschäftsstellen der Fränkische Nachrichten.

