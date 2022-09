Fast-Zuammenstoß zwischen Riedenheim und Röttingen

Riedenheim/Röttingen. Auf der Staatsstraße 2268, zwischen Riedenheim und Röttingen, ereignete sich am Dienstag gegen 15.35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem leichter Sachschaden entstand und der Verursacher flüchtete. Eine 30-Jährige hatte mit ihrem weißen VW Golf Variant die Staatsstraße von Riedenheim kommend in Richtung Röttingen befahren. Ihr entgegen kam ein Betonmischer und hinter diesem mehrere Fahrzeuge. Eines dieser Fahrzeuge, ein silberner Audi A8 mit Würzburger Zulassung scherte trotz der entgegenkommenden 30-Jährigen zum Überholen aus. Die Frau musste eine Vollbremsung machen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zeitgleich wich der 53-jährige Fahrer des Betonmischers seinerseits nach rechts aus. So konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden. Zeugen, die Angaben zu dem Audi-Fahrer machen können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter Telefon 09331/8741-130 in Verbindung setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1