Farbflaschen gegen Gaststätten-Fassade

Gschlachtenbretzingen. Unbekannte Täter verursachten in der Nacht zwischen Mittwoch und Donnerstag gegen 1:30

Uhr im Bereich einer Gaststätte in der Rudolf-Then-Straße in Gschlachtenbretzingen (Landkreis Schwäbisch Hall) erheblichen Sachschaden.

Offenbar zerstachen sie mehrere Reifen an Fahrzeug, warfen mit Farbe gefüllte Flaschen an die Gebäudefassade und zerschlugen zwei Fenster auf der Rückseite des Gebäudes. Auch im Gastraum des Wirtshauses kam es zur Sachbeschädigung. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 4000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Nachruf Raimund Scheidel hatte stets das Wohl der Kurstadt im Blick Mehr erfahren Kreistag Bildung und Verkehr im Fokus Mehr erfahren