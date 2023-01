Familienstreit in Ansbach eskalierte

Ansbach. In einem Wohnhaus in der Ansbacher Innenstadt eskalierte am Samstagabend ein Familienstreit. Die Polizei nahm einen 50-jährigen Mann fest und wies ihn anschließend in eine Fachklinik ein. Der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei war gegen 19.20 Uhr ein Familienstreit in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße gemeldet worden. Ein 50-jähriger Mann sollte dabei mehreren Familienangehörigen damit gedroht haben, mit einer Machete auf sie losgehen zu wollen. Als die ersten Streifen der Ansbacher Polizei an dem betroffenen Anwesen ankamen, richtete der hochaggressive 50-Jährige seine massiven Drohungen auch gegen die Beamten. Diese zogen sofort weitere Einsatzkräfte der Ansbacher Polizei sowie umliegender Inspektionen hinzu. In der Folge betraten Einsatzkräfte des zwischenzeitlich eingetroffenen Unterstützungskommandos (USK) das Gebäude und trafen im Erdgeschoss auf den 50-jährigen Tatverdächtigen. Die Beamten überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Bei der Festnahme erlitt der 50-Jährige eine Kopfplatzwunde. Die an der Festnahme beteiligten Einsatzkräfte blieben unverletzt. Die Frau des 50-jährigen Tatverdächtigen und zwei weitere Familienangehörige, die sich im Wohnhaus aufgehalten hatten, blieben ebenfalls unverletzt.

