Künzelsau. Ein 34-Jähriger wurde am Mittwoch nach einem Unfall bei Künzelsau mit dem

Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Mann war mit seinem Fahrrad

gegen 16.30 Uhr auf dem Rad- und Fußweg von Haag kommend in Richtung Künzelsau

unterwegs, als er einen aufgestellten Poller mit dem Lenkrad touchierte.

Hierdurch stürzte er zu Boden und wurde schwer verletzt. Am Fahrrad entstand

Sachschaden von rund 1.800 Euro.

