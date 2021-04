Kurz vor 20 Uhr verlor am Sonntag ein Pkw im Baustellenbereich der Autobahn auf Höhe Gollhofen, in Fahrtrichtung Würzburg, das vordere linke Rad. Die 29-Lenkerin hatte kurz vorher bemerkt, dass ihr Auto an Fahrstabilität verliert und komische Geräusche macht. Die junge Frau hatte Glück, dass sie nicht schnell fuhr, keine anderen Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe

...