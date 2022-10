Erst war der Sohn zu schnell, dann der Vater

Fichtenberg/Gaildorf. Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst führe am Sonntag Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Fichtenberg und Gaildorf durch. Zwischen 13.15 Uhr und 14.45 Uhr waren die Beamten an der L1066 zwischen Unterrot und Mittelrot im Einsatz. An dieser Stelle waren 100 Kilometer pro Stunde erlaubt. Insgesamt stellten die Ordnungshüter elf Geschwindigkeitsverstöße fest, wovon vier auf die Kappe von Motorradfahrern gingen. Der schnellste Verkehrsteilnehmer, ein Motorradfahrer war mit 154 km/h unterwegs. Auch ein Ferrari wurde mit 147 Stundenkilometer gemessen. Der Ferrari-Fahrer und sein Vater als Beifahrer sollten an diesem Tag den Beamten allerdings nochmals begegnen. Zwischen 15.05 und 16.20 Uhr waren die Beamten an der B19 auf Höhe der Aalener Straße im Einsatz. Im dortigen Bereich waren 100 Stundenkilometer erlaubt. Sechs Verkehrsteilnehmer überschritten diese Geschwindigkeit teils deutlich. Vier davon waren Motorradfahrer. Bei 146 km/h liegt hierbei der traurige Rekord. Zwischen 16.45 Uhr und 17.50 Uhr waren die Beamten erneut im Bereich Fichtenberg an derselben Messstelle im Einsatz. Dabei wurden vier Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Mit 137 km/h wurde erneut ein Ferrari von den Beamten gemessen. Dieses Mal war aber nicht der Sohn der Fahrzeugführer, sondern der Vater.

