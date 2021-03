  Erneut schmerzhafter Tritt auf die Notbremse

Hohenlohekreis. 33 neue Corona-Fälle am vergangenen Wochenende: Die Überschreitung des Inzidenzwertes von 100 für drei Tage wurde amtlich festgestellt – jetzt wird das öffentliche Leben wieder herunter gefahren.

Das Landratsamt Hohenlohekreis hat an diesem Sonntag offiziell die Überschreitung des Inzidenzwertes von 100 an drei Tagen in Folge festgestellt und an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Diese Feststellung wurde ortsüblich bereits unter www.hohenlohekreis.de bekanntgemacht.

Damit treten ab 16. März die Regelungen der „Notbremse“ in Kraft. Dies bedeutet unter anderem: Es gelten wieder erweiterte Kontaktbeschränkungen.

Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten müssen schließen. Der Einzelhandel darf kein „Click & Meet“ mehr anbieten. Außensportanlagen werden geschlossen. Betriebe zur Erbringung körpernaher Dienstleistungen (ohne Friseure) müssen schließen.



