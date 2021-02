  Eingeklemmter Fahrer stirbt noch am Unfallort

Braunsbach. Bereits am Freitagabend gegen 22.20 Uhr befuhr, wie die Polizei aktuell meldet, ein 38-Jähriger die Kreisstraße von

Jungholzhausen in Richtung Döttingen (bei Braunsbach, Haller Landkreis) mit seinem Skoda. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Mann aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung hinunter. Er prallte schließlich gegen einen Baum, der etwa fünf Meter neben der Fahrbahn steht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 38-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Auto herausgeschnitten werden. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Autofahrers feststellen. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 7000

Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Braunsbach mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften eingesetzt.

