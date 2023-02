Künzelsau. Der Versuch von Unbekannten, in eine Hautarztpraxis in der Künzelsauer Komburgstraße einzubrechen, scheiterte. Die Täter versuchten die Eingangstüre zwischen 14.30 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Montag aufzuhebeln, gelangten aber nicht in die Praxisräume. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Künzelsau sucht unter Telefon 07940/9400 Zeugen der Tat.

