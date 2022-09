Einbruch während Bewohner schlief

Künzelsau. Einbrecher drangen nach Polizeiangaben in der Nacht auf Sonntag in ein Wohnhaus in Künzelsau ein - während der Bewohner schlief. Zwischen 4 Uhr und 7 Uhr begaben sich die bislang Unbekannten zu dem Wohnhaus in der Straße "Aumühle" und drangen über die geöffnete Terrassentür, an der der Rollladen zu zwei Drittel geschlossen war,

ein.

Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und entwendeten unter anderem einen Geldbeutel samt Inhalt. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.

