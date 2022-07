Einbrecher kehrt in Randenweiler an den Tatort zurück und macht ein Nickerchen

Randenweiler. Wie bereits berichtet, hatte sich ein bislang unbekannter Einbrecher am Mittwochabend in einem Wohngebäude in der Hauptstraße des Stimpfacher Ortsteils Randenweiler (Landkreis Schwäbisch Hall) so wohlgefühlt, dass er sich dort nicht nur einen Schlafplatz hergerichtet hatte, sondern auch eine Dusche nahm. Auch bediente sich der Eindringling am Kühlschrank und wollte sich eine Scheibe Leberkäse anbraten, bevor er von den Bewohnern des Gebäudes ertappt und aus dem Haus vertrieben wurde. Am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr meldete sich die Bewohnerin erneut bei der Polizei und teilte mit, dass sie den Mann in ihrem Garten schlafend vorgefunden habe. Im weiteren Verlauf stand der Mann auf und futterte die im Garten wachsenden Himbeeren weg, bevor er erneut von dem Grundstück verschwand. Dabei trug er die Kleidung eines der Bewohner des Hauses. Die Polizei entdeckte den 39-jährigen Mann wenig später und nahm ihn vorläufig fest.

