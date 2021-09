Einbrecher entwenden mit brachialer Gewalt Tresor

Crailsheim. Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag, 22 Uhr und Freitag, 3.30 Uhr, Zutritt zu einem Firmengelände am Rotebachring in Crailsheim. Nachdem sie dort erfolglos versucht hatten, in das Gebäude zu gelangen, entwendeten sie einen auf dem Gelände abgestellten Mercedes Sprinter. Mit diesem fuhren sie in die Hofwiesenstraße. Vermutlich versuchten sie hier zunächst, in ein Ladengeschäft zu gelangen. Dabei scheiterten sie jedoch erneut. Im Anschluss fuhren sie mit dem entwendeten Transport-Fahrzeug auf die Rückseite eines weiteren Ladengeschäftes. Hier schlugen sie offenbar mit brachialer Gewalt ein Loch in die Rückseite des Gebäudes und entwendeten anschließend einen rund ein Meter großen Tresor. An einem Feldweg in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Neuenstein stellten sie den Sprinter ab und setzten ihre Flucht fort. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise unter Telefon 0791/400-0.

