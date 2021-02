  Ein Bewerber für die Wahl des Landrats

Hohenlohekreis. Ausschuss hat eingegangene Bewerbung geprüft: Am Donnerstag, 25. Februar, hat die zweite Sitzung des besonderen beschließenden Ausschusses zur Vorbereitung der Wahl des Landrats im Hohenlohekreis in der Limeshalle in Forchtenberg-Sindringen stattgefunden. Unter dem Vorsitz von Kreisrat Dieter Pallotta wurde die bis zur Bewerbungsfrist am 22. Februar eingegangene Bewerbung geprüft.

Beworben hat sich Amtsinhaber Dr. Matthias Neth, 41 Jahre, aus Öhringen. Der Ausschuss stellte den fristgerechten Eingang der Bewerbung und die Wählbarkeit des Bewerbers gemäß § 38 Landkreisordnung (LKrO) fest und dass der Bewerber über die erforderliche Eignung gemäß § 39 LKrO verfügt. Des Weiteren beschlossen die Mitglieder, dass von einer Neuausschreibung der Stelle abgesehen und die Bewerbung von Neth dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg in Stuttgart vorgelegt wird.