Ehrliche Finder bringen Geldscheine zur Polizei

Rothenburg. Spaziergänger wurden am Samstag in den späten Nachmittagsstunden im Bereich der oberen Bahnhofstraße in Rothenburg auf eine größere Anzahl verstreuter Banknoten auf dem Gehweg und der Straße aufmerksam. Nachdem die beiden ehrlichen Finder niemanden ausmachen konnten, der die Scheine verloren hatten, sammelten sie die Geldscheine ein und gaben sie bei der Polizeiinspektion Rothenburg ab. Der Verlierer soll sich mit der Polizei Rothenburg in Verbindung setzen. Zur Aushändigung wird allerdings ein Nachweis dahingehend benötigt, dass es sich beim Abholer um den rechtmäßigen Besitzer des Geldes handelt.

