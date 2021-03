  Drogenfahrer zückt ein Messer

Ohrenbach. Eine zunächst routinemäßige Verkehrskontrolle eines Kleintransporters auf der Autobahn bei Ohrenbach mündete am späten Dienstagabend, 9. Februar, kurzfristig in eine bedrohliche Situation: Der 25-jährige Fahrer, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, griff während der polizeilichen Maßnahmen unvermittelt zu einem Messer und richtete es gegen sich

selbst. Der Mann konnte von der Streifenbesatzung überwältigt werden und kam in eine Fachklinik.

