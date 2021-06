Drogenbesitzer versucht über Autos hinweg zu türmen

Crailsheim. Eigentlich "nur" wegen einer Ruhestörung im Adolf-Weiler-Weg rückten Beamte des Polizeireviers Crailsheim gegen 0.30 Uhr am Montagmorgen aus. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchteten sofort mehrere Personen zu Fuß.

Die Beamten kehrten nach einer ersten Absuche zu ihrem Streifenwagen zurück – dabei bemerkten erkannten sie einen 26-Jährigen, der in die Spitalstraße ging. Als dieser die Beamten bemerkte, flüchtete er zu Fuß. Erst nach einer längeren Verfolgung zu Fuß konnte der Mann in der Langestraße eingeholt und von Beamten gestoppt werden. Dabei kam auch Pfefferspray zum Einsatz. Dennoch versuchte der 26-Jährige weiter zu flüchten und rannte bzw. sprang auch über Autos. Dabei kam er zu Fall und konnte festgenommen werden.

Eine 22-jährige Bekannte des Flüchtigen kam hinzu und versuchte fortwährend die Maßnahmen der Ordnungshüter zu stören, weshalb sie letztlich in Gewahrsam genommen wurde.

Bei dem 26-Jährigen wurde bei einer Dursuchung Betäubungsmittel festgestellt.

Aufgrund offener Haftbefehle wurde der Mann am Montag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Auf seine 22-jährige Begleiterin kommt eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.