Dreister Fall von Nötigung auf der B 19 bei Kupferzell

Kupferzell. Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter VW Golf-Fahrer Donnerstagnacht eine 19-Jährige in ihrem Mini Cooper genötigt haben soll. Die Frau fuhr gegen 0 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Kupferzell in Richtung Gaisbach. Auf Höhe Hesselbronn fuhr ihr ein schwarzer Golf 5 oder 6 mit dem Kennzeichen SHA-LT . . . das erste Mal dicht auf. Auf Höhe der Abzweigung zur Landesstraße 1036 nach Öhringen überholte der Golf den Mini und fuhr dann nur noch mit etwa 50 km/h und drosselte bis zur nächsten Ampel das Tempo auf 20 km/h. Danach fuhr der Golf mit Schrittgeschwindigkeit, so dass die 19-Jährige diesen überholte. An der nächsten Abzweigung an einer Parkbucht zwischen Kupferzell und Gaisbach überholte wiederum der Golf den Mini Cooper und fuhr mit 20 km/h, Schlangenlinien und eingeschaltetem Warnblinklicht, so dass die 19-Jährige nicht mehr daran vorbeifahren konnte. An der Einmündung Gaisbach Süd bog der Golf-Lenker dann in letzter Sekunde rechts ab. Im Fahrzeug befanden sich mindestens zwei männliche Personen. Wer kann Angaben zum Vorfall oder dem Fahrer machen? Zeugen wenden sich unter Telefon 07940/9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

