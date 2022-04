Dreister Dieb klaut VW Golf auf Parkplatz

Blaufelden. Ein 79-jähriger Mann lud am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Schrozberger Straße seine Einkäufe ins Auto. Den Fahrzeugschlüssel ließ er hierbei im Zündschloss seines schwarzen VW Golf V stecken. Während er sich im Anschluss noch mit einer Bekannten auf dem Parkplatz unterhielt, nutzte ein dreister Dieb die Gelegenheit, setzte sich in den Golf und fuhr davon. Der Golf, mit dem Baujahr 2009 und einem guten Allgemeinzustand, hat einen Zeitwert von etwa 5000 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können. Sie sollen sich beim Polizeiposten Blaufelden, Telefon 07953/9250-0, melden.

