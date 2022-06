Dreister Dieb fährt in Röttingen mit gestohlenem E-Bike auf und davon

Röttingen. Die Polizei Ochsenfurt wurde am Samstag gegen 18.20 Uhr über einen Fahrraddiebstahl informiert. Bei der Aufnahme des Sachverhalts gab die 41-jährige an, dass sie mit ihrem blauen E-Mountainbike der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid SLT 500, 29 Zoll, gegen 18 Uhr nach Hause in den Akazienweg in Röttingen gekommen war. Sie stellte ihr Mountainbike kurz unbeobachtet in die offenstehende Garage. Um 18.20 Uhr stand die Geschädigte in ihrem Garten und beobachtete durch einen Busch hindurch, wie ein bislang Unbekannter zunächst um ihre Garage lief und letztlich dann ihr unversperrtes E-Bike heraus nahm. Danach fuhr er mit dem Mountainbike schnell bergabwärts in Richtung Ortsmitte. Den Unbekannten beschrieb sie wie folgt: männlich, zirka 40 bis 45 Jahre alt, sehr groß, mitteleuropäisch und schlanke Figur, trug ein beiges T-Shirt mit Aufdruck. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Ortsbereich Röttingen verlief ohne Erfolg. Das E-Bike, welches zirka zwei Jahre alt ist, dürfte einen Zeitwert von rund 2000 Euro haben. Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter Telefon 09331/8741-130 in Verbindung setzen.

