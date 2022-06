Matzenbach. Fichtenau-Matzenbach:

Zwischen dem vergangenen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 18 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter "unter

Zuhilfenahme von bislang unbekannten Werkzeugen" an einer Kapelle in der Dankoltsweiler Straße in Fichtenau-Matzenbach rund acht bis zehn Quadratmeter eines Kupferdaches, berichtet die örtliche Polizei.