Drei mutmaßliche Dealer festgenommen

Crailsheim. Die Rauschgiftermittlungsgruppe Ellwangen des Kriminalkommissariats Aalen hat schon im September die bayerische Polizei bei Wohnungsdurchsuchungen in Jagstzell, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach durchgeführt wurden, unterstützt (wir berichteten). Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden an diesem Mittwoch im Raum Crailsheim 18 Objekte durchsucht. Hierbei wurden etwa zwei Kilogramm Marihuana, circa 150 Gramm Amphetamin sowie etwa 20 000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Außerdem wurden mehrere gefährliche Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden zwei kroatische Staatsbürger im Alter von 44 Jahren und 47 Jahren sowie ein 27-jähriger Deutsch-Amerikaner aufgrund von bestehenden Haftbefehlen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen.

