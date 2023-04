Drei Geldautomaten in Rothenburg gesprengt

Rothenburg. In Rothenburg wurden in der Nacht auf Samstag gegen 4.10 Uhr in der Bahnhofstraße drei Geldautomaten mittels Sprengstoffes gesprengt. Alle Automaten befanden sich im Vorraum einer Bankfiliale. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Fahrzeug, möglicherweise Marke Audi, in Richtung der nahegelegenen A7. Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden. Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter Telefon 089 / 1212 – 0 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

