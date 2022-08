Diebe verursachen in Schrozberg hohen Schaden

Schrozberg. Unbekannte verschafften sich am frühen Samstagmorgen gegen 2.25 Uhr gewaltsam Zutritt zu Büroräumen einer Autowaschanlage in der Steinstraße in Schrozberg. Im Inneren des Gebäudes stemmten sie einen Geldwechselautomaten samt Inhalt von der Wand und entwendeten das zirka 100 Kilogramm schwere Gerät. Zum Abtransport wurde vermutlich ein Fahrzeug verwendet. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von über 10 000 Euro. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Bei einem der Täter handelt es sich um einen circa 180 cm großen Mann. Zum Tatzeitpunkt trug er eine helle Hose ähnlich einer Jeans, eine helle eventuell graue Jacke beziehungsweise Pulli mit Kapuze, dazu helle Schuhe. Zudem trug er eine Mund-Nasen-Bedeckung. Bei dem zweiten Täter handelte es sich ebenfalls um einen etwa 180 cm großen Mann. Auch er trug eine helle Hose, eine möglicherweise graue Jacke beziehungsweise einen Pulli mit Kapuze und auffälliger schwarzer Applikation. Zudem trug er schwarze Handschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953/925010.

