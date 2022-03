Blaufelden-Wiesenbach. Zwischen dem vergangenen Samstag und Mittwoch brachen bisher unbekannte Diebe in eine Scheune in der Raiffeisenstraße in Wiesenbach ein und entwendeten dort drei Motorsägen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07953 / 925010 mit dem Polizeiposten Blaufelden in Verbindung zu setzen.

