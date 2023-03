Dealer liefern sich in Bretzfeld eine Verfolgungsjagd mit der Polizei

Bretzfeld. Eine einfache Verkehrskontrolle entwickelte sich am Mittwochmittag in der Öhringer Straße in Bretzfeld zu einer Verfolgungsfahrt inklusive Polizeihubschraubereinsatz. Ein mit drei Männern besetzter Opel fiel einer Streife des Polizeireviers Öhringen auf und sollte kontrolliert werden. Doch der Fahrer flüchtete, fuhr ein Auto an und schanzte eine ein Meter tiefe Grasböschung hinunter. Dabei wurde sein Auto so beschädigt, dass er nicht weiterfahren konnte.

Die beiden Mitfahrer wurden festgenommen, der Fahrer flüchtete zu Fuß, konnte aber mit Hilfe eines Polizeihubschraubers in einem Gebüsch an der Autobahn entdeckt und ebenfalls festgenommen.

