Ansbach. Mit Wirkung vom letzten Donnerstag wird zu den schon im Februar veranlassten Biosicherheitsmaßnahmen (Desinfektionsmöglichkeiten) auch die Aufstallung von Hausgeflügel für den gesamten Landkreis Ansbach verfügt. Das teilte das Landratsamt Ansbach mit.

Die Stallpflicht gilt für Hausgeflügel wie zum Beispiel Enten, Gänse, Puten/Truthühner und andere Hühnervögel wie Huhn, Pfau, Fasan, Perlhuhn, jedoch nicht für Tauben.

Unter einem „Stall“ ist entweder ein festes, verschlossenes Gebäude, Schuppen, Scheune oder ähnliches zu verstehen, aber auch eine nach außen dichte Voliere aus Maschendraht, deren obere Abdeckung seitlich übersteht und dicht ist, zum Beispiel mittels einer Folienabdeckung. Freilauf von Hausenten und Gänsen zum nächsten natürlichen Gewässer ist unzulässig. Es sei zu erwarten, dass diese Aufstallungspflicht zeitlich begrenzt sei, heißt es seitens des Landratsamtes.

Nach endgültigem Abschluss des Frühjahrsvogelzuges unter Berücksichtigung der Inkubationszeiten, Ansteckungswege und des Futterangebotes etc. kann sie wieder aufgehoben werden. Dies bedeute aber auch, dass bei kaltem Frühjahr oder erneutem Wintereinbruch in den Brutgebieten die Stallpflicht über das gesamte Frühjahr aufrechtzuerhalten sein werde, so das Landratsamt.

Geflügelhaltern wird daher geraten, die baulichen Änderungen an ihrer Voliere und ihre Planungen so vorzunehmen, dass diese über mehrere Monate vorhalten.

Die Geflügelpest (Aviäre Influenza, H5N8) grassiert bei Wildvögeln. Der für den Menschen ungefährliche Erreger schafft es immer wieder, Biosicherheitsmaßnahmen von Hausgeflügelhaltungen zu durchbrechen. So kommt es zu Infektionen und Seuchenausbrüchen in Nutztierbeständen (Hühner, Enten, Gänse, Puten). Eine Impfung gegen das Virus oder eine Heilungsmöglichkeit gibt es nicht. Infizierte Tiere, vor allem Hühnervögel, verenden qualvoll.

Der Landkreis Ansbach beherbergt derzeit viele seuchenfreie, besonders schützenswerte Bestände, unter anderem etwa 4500 Hühnerhaltungen mit über 275 000 Tieren.

Bereits in einer kleinen Hühnerhaltung entstehen bei einem Geflügelpestausbruch milliardenfach neue Erreger, die andere Bestände infizieren können.