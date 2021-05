Dachstuhlbrand richtet großen Schaden an

Crailsheim. Die Feuerwehr rückte in der Nacht auf Mittwoch auf den Fliegerhorst in Crailsheim aus, wo der zirka 60 Meter lange Dachstuhl eines gerade sanierten Gebäudes in der Burgbergstraße in Flammen stand. Insgesamt 120 Einsatzkräfte aus Crailsheim und Umgebung konnten ein Übergreifen des Feuers auf Nachbarbauten verhindern. Der entstandene Sachschaden wird laut Stadtverwaltung auf über eine Millionen Euro geschätzt. Die Burgbergstraße 39 war durch die Stadt in den vergangenen Monaten für insgesamt rund zwei Millionen Euro generalsaniert worden. Die Arbeiten hierzu wurden erst Ende April abgeschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über einer Million Euro. Ob und in welcher Form das denkmalgeschützte Gebäude weiter genutzt werden kann, muss nun geprüft werden. Gutachter sind bereits eingeschaltet, um die Statik zu untersuchen.

