Bretzfeld: Fahrt endet im Bach Brettach

Bretzfeld-Rappach. Die Fahrt eines 22-Jährigen endete am Donnerstagabend in Bretzfeld-Rappach in der Brettach. Der Mann war gegen 19 Uhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Opel vom Heubrückenweg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im Bereich einer Linkskurve kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einem Brückengeländer, riss dieses komplett aus dem Fundament und kam schließlich in dem Gewässer zum Stillstand.

Der Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 12.000 Euro geschätzt. Da der Opel nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.