Bombendrohung löst größeren Polizeieinsatz aus

Weil ein Mann Passanten gegenüber angab, eine Bombe in seinem Rucksack mitzuführen, kam es in Öhringen am Freitagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Zeuge hatte gegen 11 Uhr die Polizei informiert, dass er von

einem ihm unbekannten, verwirrt wirkenden Mann am Bahnhof angesprochen worden war. Dieser hatte dem Zeugen erzählt eine Bombe

...