Künzelsau. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr eine 29-jährige BMW-Fahrerin am Samstag in Künzelsau auf einen vor ihr fahrenden Skoda auf. Die Frau war gegen 17 Uhr auf der Langenburger Straße unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache Gas gab und auf den Skoda auffuhr. Hierbei wurde der BMW nach rechts in die Leitplanke geschleudert und verkeilte sich dort. Der Skoda kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 20 000 Euro.

