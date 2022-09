Blaufelden: Einbruch in Reisebüro

Blaufelden. Zweie Diebe brachen in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster in ein Reisebüro Im Riedle in Blaufelden ein. Anschließend durchsuchten sie verschiedene Behältnisse und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld.

Eine Zeugin wurde auf den Einbruch aufmerksam und sah die Einbrecher in Richtung Innenstadt/Hauptstraße wegrennen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenbesatzungen. Weitere Hinweise auf die beiden bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 0791/4800 entgegen.