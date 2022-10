Bewaffneter randaliert in Rothenburg

Rothenburg. Ein Anwohner in der Karl-Bröger-Straße in Rothenburg beobachtete am Sonntagabend, wie eine zunächst unbekannte männliche Person geparkte Autos beschädigte. Der Anwohner hatte eine Schusswaffe in der Hand des Täters gesehen und hörte zwei Schüsse. Streifen der Polizeiinspektion Rothenburg stellten bei der Anfahrt zum Tatort in der Bodel-schwinghstraße hinter einem Verteilerkasten eine Person fest, die sich dort versteckte und auf die die Beschreibung zutraf. Die Beamten brachten den Mann zu Boden, was der Mann auch mit sich geschehen ließ. Bei dem Zugriff hatte der Rothenburger die Schusswaffe nicht mehr bei sich, diese wurde bei der anschließenden Absuche in einem Gebüsch gefunden. Hier handelte es sich um eine Schreckschusswaffe, deren Führen und das Schießen damit nicht erlaubt war.

Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen, ergoss jedoch verbal seine Mißachtung über die Beamten. Atemalkohol mit etwas über ein Promille war bei ihm ebenfalls angezeigt.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1