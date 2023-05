Betrunkener verletzt in Rothenburg einen Polizisten

Rothenburg. Eine Streifenbesatzung wollte am Dienstag gegen 14 Uhr einen 38-jährigen Fahrzeugführer mit seinem Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei kam es in Form von Fußtritten zu einem tätlichen Angriff des 38-Jährigen gegenüber einem Polizeibeamten. Außerdem wurde bei dem Mann erheblicher Alkoholgeruch festgestellt, weshalb eine Blutentnahme in einem Klinikum durchgeführt wurde. Der Polizeibeamte wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und nach dem Einsatz in einem Klinikum ärztlich behandelt. Der Beschuldigte hat sich nun wegen mehrerer Vergehen, unter anderem des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, zu verantworten. Zudem wird gegen ihn wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

