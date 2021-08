Ein betrunkener 32-Jähriger verursachte am Samstagabend mit seinem Auto einen Unfall in Niedernhall (Hohenlohekreis). Gegen 18.15 Uhr befuhr der Mann mit seinem Audi A4 die Neufelser Straße in Richtung Giebelheide. Offenbar lenkte die zweijährige Mitfahrerin den Fahrer ab, woraufhin der Mann den Wagen aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Renault Twingo fuhr. Der Aufprall war

