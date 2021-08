Alkoholisiert mit dem Roller unterwegs war am Freitagabend, gegen 20.10 Uhr, ein Fahrer in Crailsheim. Zwei Beamte hielten sich im Hofraum des Polizeireviers Crailsheim auf und konnten beobachten, wie der Rollerfahrer angefahren kam und versuchte, den Roller an der Schranke abzustellen. Da er sich hierbei äußerst schwertat, entschieden sich die Beamten zu einer Kontrolle des

...