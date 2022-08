Betrunkener begeht in Schrozberg Fahrerflucht

Schrozberg. Ein 23-jähriger Opel Vectra-Fahrer befuhr am Samstag gegen 14.45 Uhr die Blaufelder Straße in Fahrtrichtung Blaufelden. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und des Einflusses von Alkohol kam er in der Ausfahrt des dortigen Kreisverkehrs nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen. Als er gegensteuerte, geriet er in die Leitplanke und beschädigte diese auf einigen Metern. Er kam kurz zum Stehen, verließ dann aber die Unfallstelle unerlaubt mit seinem Fahrzeug. Er wurde zu Hause angetroffen. Hier wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Bei der anschließenden Blutentnahme im Krankenhaus leistete er mehrfach Widerstand. Der Gesamtschaden am Fahrzeug, am Verkehrszeichen und der Leitplanke wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

