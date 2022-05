Am Samstag kurz nach 17 Uhr wurde ein Parkrempler auf dem Rothenburger Schrannenplatz mitgeteilt. Da die 38jährige Pkw-Fahrerin abstritt, den Schaden in Höhe von 1000 Euro an einem dort geparkten Pkw verursacht zu haben, wurde die Polizei hinzugerufen.

Hierbei wurde festgestellt, dass die Dame, die sich mittlerweile in ihre in der Nähe gelegene Wohnung begeben hatte,

...