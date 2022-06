Beide Autos müssen abgeschleppt werden

Neusitz/A7. Auf der A 7 bei Rothenburg/Neusitz ereignete sich am Freitag gegen 15 Uhr an der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von 10 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein 62-jähriger, in Richtung Norden fahrender Pkw-Fahrer, nahm irrtümlicherweise an, dass ein auf der Einfahrspur befindlicher Pkw vor ihm noch auf die Hauptfahrbahn gelangen wollte und führte eine Bremsung durch.

Ein hinter ihm fahrender 57jähriger Pkw-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Verletzt wurde niemand. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.